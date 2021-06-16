Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Sevilay Yılman’a: Gerisini niye yazmıyorsun, yazamıyorsun; yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor?

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş’in şu an firari durumda bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddiasını değerlendirdi. Karahasanoğlu, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen konuşmanın ses kaydını yazan Sevilay Yılman’a eleştirilerde bulundu.

"Mafya babaları ile ortaklaşa, milletin malına çöken bu sözde işadamlarının köşeyle sıkıştıklarında, sözcülüğünü yapanlar, kamuoyuna çıkıp, 'etik gazetecilik' edebiyatı yapıyorlar" diyen Karahasanoğlu,, "Şimdi Sevilay Yılman’a sormamız lazım. '10 milyon euro şantajı' diyorsun da bir gazeteci olarak, gerisini niye yazmıyorsun? Niye yazamıyorsun? Yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor?" ifadelerini kullandı.

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Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sevilay hanımın bu yazısını okuyunca şoka girdim, inanamadım. Bunlar okuyucularını böyle aptal mı sanıyorlar. Filmin bir karesini gösterip, “haydi film bitti, anca gidersiniz” demeyi, iş mi sanıyorlar?

“Üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir tweet attım” ifadesi üzerine, şimdi Sevilay Yılman’a sormamız lazım. “10 milyon euro şantajı” diyorsun da bir gazeteci olarak, gerisini niye yazmıyorsun? Niye yazamıyorsun? Yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor?

“Nedir, 10 milyon euro şantajı?” Öyle ya.. Muhatabın elinde bir bilgi var.. O bilgiyi açığa çıkarmama karşılığında para istendiğini iddia ediyorsun.. O bilgi ne? Çok sevdiğin abin hakkındaki bilgi acaba ne? Soramadın mı, muhterem abine? “Sorsam da, zaten yazamazdım ki?” mi diyorsun!.. “Biz patronun yaz dediklerini yazarız. Gerisini kimseye ne sorarız, ne de sordururuz” mu diyorsun?

Gazeteci imiş, bunlar.. Gazeteci mi, yoksa kara para aklamaktan kaçak durumda olanların sözcüsü mü? Adam yurtdışında kaçak yaşıyor. Buradaki gazeteciye, istediği şeyi yazdırıyor. Biraz süsleme, biraz değiştirme, biraz makyajlama, “al bunu yaz” diyor.. Sevilay ile Fatih de, “Biz buraya adamlarımızı yerleştirmek istiyoruz, bu bizim için bulunmaz fırsat” deyip, atlıyorlar üstüne.. Veyis Ateş’e kefil olmam.. Ama başörtülü öğrencilere alçakça hakaret eden adamların kayığına da binmeye, hiç niyetim yok.

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