Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden muhalefete Cemal Kaşıkçı tepkisi: Daha bir ay önce “AİHM kararları derhal uygulanacak” maddesini imzalayanlar siz değil misiniz?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesini eleştiren muhalif kanattaki isimlere tepki gösterdi; “Size yazıklar olsun. AB emretti diye, Osman Kavala’yı bırakın diyenler siz değil misiniz. Selehattin Demirtaş’ı bırakın diyenler, siz değil misiniz? Daha bir ay önce 6 partinin mutabakatı ile, ‘AİHM kararları derhal uygulanacak’ maddesini imzalayanlar siz değil misiniz?” dedi.

Karahasanoğlu, “AB’nin önünde eğilenler, ‘AİHM kararları, hiçbir sorgulama olmadan derhal ve otomatik uygulanır’ diyenler, Türkiye’nin egemenliğinden, bir dava için bile değil (O davada da egemenliğin ihlal edildiği kanaatinde değilim ama) toptan vazgeçmiş olmuyorlar mı?” diye sordu.

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