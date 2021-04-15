Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Kılıçdaroğlu'na: Akit’e açtığın davadan bu yana, soru sormak suç oldu!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, iktidara “128 milyar dolar nerede?” diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 2012 yılında CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Selvi Kılıçdaroğlu'na 53 bin TL'lik gerdanlık seti hediye ettiği iddiasına ilişkin haberden dolayı gazeteye açtığı davayı hatırlatarak, “Akit’e açtığın davadan bu yana, soru sormak suç oldu!” dedi.

Söz konusu Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili haberde, gazetenin bir iddiayı CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “sorduğunu” ifade eden Karahasanoğlu, söz konusu dava sürecini şöyle anlattı:

Neydi olay?

“Kılıçdaroğlu’nun eşine, Ataşehir’de bir kuyumcudan alınan gerdanlık hediye edildi.” Akit gazetesi de haberi yayınlamadan önce Kılıçdaroğlu’na ve eşine, “Bu iddia doğru mu?” diye sormuş, Bay Kemal soruyu cevasız bırakmış, Bayan Kılıçdaroğlu ise “Yok öyle bir şey” cevabını vermişti. Akit, bu cevabı, haberde kullanmış, ama ayrıntılı bir cevap alamadığı için, “Bu gerdanlık hediyesi doğru mu?” diye sormuştu.

Bakın. Resmi kayıtlara bakıldığında, cevabı çok net belli olan ve buharlaşmadığını herkesin bildiği 128 milyar dolar için “Nerede” diye göz göre göre hakaret amaçlı bir soru yöneltilmiyor. Medyada tartışılan. Zaten kendi kızı bir daire satışına ismi karışmış. Bunun ötesinde de medyada tartışılan iddialar var. Merkez Bankası gibi, resmi kayıtlara baktığınızda, “buharlaşma olmadığı”nı görebileceğiniz açık kaynaklar yok.

Mecburen, gerdanlık hediyesinin kabul edilip edilmediğini, haberde soruyorsunuz.Sorunca da, kendinizi mahkemede buluyorsunuz.. Bay ve Bayan Kılıçdaroğlu, Akit’i mahkemeye veriyorlar; “Bu soru kasıtlıdır. Maksatlıdır. Hakaret amaçlıdır” diyorlar. Akit’i mahkum ettiriyorlar.. Hem de, Ak Parti iktidarı döneminde. Yargıtay’da kararı temyiz ediyoruz. Bay ve Bayan Kılıçdaroğlu, “Bize imalı soru yönelttiler, Mahkumiyet doğrudur. Karar onansın” diyorlar.

Sıkça tekrarlandığı üzere, sözümona Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkanlarla karar veren Yargıtay, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen soru sebebi ile, Akit’in mahkumiyetini onaylıyor. Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ediyoruz. “Haber verme hakkımız kısıtlanıyor” diyoruz. “Kısıtlanmamış” cevabı alıyoruz.

Anayasa Mahkemesi, 2016/12313 esas sayılı dosyadan, 26.12.2019 tarihinde verdiği karardan aktarıyorum. “İlkelerin olaya uygulanması” başlığı altında, mahkeme şu tespiti yapıyor:

“Söz konusu yazılardan birinde, A. Belediye Başkanının mensubu olduğu partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialar karşısında suskun kaldığı ve bu suskunluğun manidar olduğu ileri sürülmüş, bir kuyumcudan 50 bin liranın üzerinde fiyatla bir hediye gerdanlık ve set alındığı iddia edilmiş ve ‘J. Kuyumculuk iddiası nedir?...’ şeklinde imalı bir soru sorulmuştur.”

Afedersiniz ne deniyor, bu mahkeme kararında? “İmalı soru!” Demek ki ne imiş? Kılıçdaroğlu’na sorulunca, “imalı soru” oluyor, cezayı yiyormuşuz.. Ama iftira içerikli olarak, AK Parti’lilere soru yöneltilince, bir de afiş yaptırıp, sokaklara asmaya kalkışılınca, CHP’lilere göre bu tavır “haklı soru” oluveriyormuş!

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