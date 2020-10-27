Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'e: Hay ben senin hukuk diplomana da... Avukatlık ruhsatnamene de...

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Adalet Bakanlığı'nın 'e-duruşma' sistemine karşı çıkanlara, "Çağdaş yobazlar" dedi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in konuya ilişkin, "Avukatlar adliyelerden uzaklaştırmaya çalışılıyor" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, "'Hay ben senin hukuk diplomana da.. Avukatlık ruhsatnamene de' diyeceğim de edebim müsaade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Devamında Antalya Baro Başkanı'nı da hedef alan Karahasanoğlu, "Aman Allah’ım bunlar bu ülkede, baro başkanlığı koltuğunu işgal ediyorlar. Bunlar, ciddi ciddi, avukatlık mesleğini icra ediyor, insanlar davalarını bu adamlara verip, kendilerinin savunulmasını istiyorlar. Hayret etmemek, şaşırmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu İzmir ve Antalya Baro Başkanlarını 'eşcinsel destekçisi' diyerek hedef gösterdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanlığı’nın, Barolar Birliği’nin, baroların.. Bu açıklamaları yapan avukatları, hastaneye sevkederek, “Avukatlık yapma ehliyetleri” açısından bir rapor alma ihtiyacı görmemesi. Ne diyelim? Avukatlar onların üyeleri.. Sarsılan itibar, avukatların itibarı.. Baroların itibarı. Bu “yobazlık”tan rahatsız olmuyorlarsa. Vay halimize. Vay ülkenin haline."

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