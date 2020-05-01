Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'na: “Konuş” dediysek “Kandil adına, ibneler adına konuş” demedik!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “eşcinsellerin virüs yaydığını” söyleyerek LGBTİ+'ları hedef gösterdiği için eleştirilerin odağı olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamalarda bulunan İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'na sert bir dille tepki gösterdi. "Biz sandık ki, her şeye rağmen, İyi Partililer de, bu ülkenin dindar insanlarının yanında yer alır. Yanılmışız. Yavuz Ağırailoğlu şahsında yanılmışız. O, eşcinsellerden yana imiş" diyen Karahasanoğlu, “Konuş dediysek 'Kandil adına, ibneler adına konuş' demedik!" dedi.

Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

"Açıklamasındaki vurgularla, eleştirileriyle, eleştirmediği barolarla, eleştirmediği eşcinsellerle, eleştirmediği PKK’lılarla, eleştirmediği CHP’lilerle, aslında konumunu da dikkate aldığımızda açık açık şunu demiş olmuyor mu:

“Ben eşcinsellerin haklarını savunuyorum.. Eşcinselliğin ahlakımızda yeri olmadığını, kültürümüzde yeri olmadığını, inancımızda yeri olmadığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı’nı bu kavramlar üzerinden eleştiremiyorum. ‘Niye eşcinsellere laf ediyorsun’ diyemiyorum.. O kadarına yüreğimiz yetmez. Ama.. Safım belli olsun.. Ben Ankara Barosu’ndan yanayım. Ben, PKK’lılara destek çıkan İzmir Barosu’ndan yanayım. Ben, PKK’lıların hamiliğini yapan Diyarbakır Barosu’ndan yanayım. Safım belli olsun.. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alıyorum. Diyanet İşleri Başkanı’na ‘Çağlar gerisinden gelen kafa’ hakaretini yapan baroya bir şey demiyorum.. Siz anlayın, kimlerle birlik olduğumu!”

Diyeceksiniz ki, “Bu kadar yorum yaptın, bari Yavuz Bey’in dediklerinden de bir demek sunsaydın!”

Buyrun sunalım:

“İsrafa, adam kayırmaya, şatafata, Kamu İhale Kurumu’ndaki istisna heveslerine, rekabetin bozulup da iktidarın lehine ticaretin bu kadar ifsat edilmesine bir tane cümle kuramamış bir merciinin cümleleri..”

Ne imiş? Ali Erbaş, “israf” ile ilgili bir açıklama yapamıyormuş.. Merak ettim, taradım. Siz de, “Ali Erbaş” ve “İsraf” yazıp, arayabilirsiniz. Onlarca sonuç var.. Bir tanesi Ordu’da irad ettiği hutbe. Diğeri Diyanet dergisinde yazdığı “İsraf” başlıklı makale.. “Şatafat” ile de ilgili, “adam kayırma” ile de ilgili, “ihtikar” ile de ilgili Ali Erbaş’ın onlarca konuşması var. Ama “Zina ve eşcinsellik” gündemi ile basın toplantısı yapan Yavuz Ağıralioğlu, bir defacık olsun bu kelimeleri kullanmadan toplantıyı tamamlamak için, maraza çıkartma peşinde.

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