Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden İBB Başkanı İmamoğlu’na ‘eurobond’ eleştirisi: Sülün Osman bu!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İBB, 33 yıl aradan sonra, ülkemizde bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi” açıklamasını eleştirdi. Karahasanoğlu, “Ortada üretilen falan bir şey yok. Tahvil hazırlamışlar. Onu satıyorlar” dedi.

Karahasanoğlu, “Her şey der, her şey yazdırır. Elinizdeki kalemi alır, size satar. Ayağınızdaki ayakkabıyı çıkarttırır, size satar.. Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı 2019 yılının Mart ayında test sürüşüne başlar, o, ‘Ben açtım’ der. Yıllar önce planlanan, ikisi zaten % 60’dan fazlası ile bitirilen metroları ‘Yeni metro’ diye satar. ‘Borçlanma’yı, saf vatandaşa ‘İhracat’ diye satmaya kalkar. Neyse ki halk bunların numaralarını öğrendi artık bu ucuz numaralara, ‘karnımız tok’ diyor’ ifadelerini kullandı.

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