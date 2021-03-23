Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Fenerbahçe'ye: İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden size ne, gaylerden, lezbiyenlerden beklentiniz nedir?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin, "Kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz" açıklamasını hedef alarak, "İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fesih kararı, Mor Çatı’yı morarttı da... Gayleri, lezbiyenleri, homoseksüelleri morarttı da... Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe’ye ne oldu, anlayamadım. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden, size ne, Ali Koç? Size ne, Fenerbahçe Yönetim Kurulu?" dedi.

Karahasanoğlu yazısında, "Kadına karşı şiddete karşı iseniz... Fenerbahçe’nin şahsında, tüm spor klüpleri olarak, tribünlerde küfürü yasaklayın da göreyim sizleri... 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyerek, kafanızı kuma gömerek, gerçekleri yok edemezsiniz... Kadına karşı şiddeti önleme ile ilgili kanun yürürlükte iken... Gayliği, lezbiyenliği, homoseksüelliği meşrulaştırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini, sanki kadına karşı şiddet serbest bırakılmış gibi yorumlarsanız... Sorarlar adama: 'Gaylerden, lezbiyenlerden, homoseksüellerden beklentiniz nedir?'" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Aslına bakarsanız, İstanbul Sözleşmesi’ne en başta, spor klüpleri karşı çıkması gerekir... Niye? Çünkü o sözleşme ile, hem kadın-erkek ayrımı ortadan kaldırılmak isteniyor... Hem de gaylere, eşcinsellere, lezbiyenlere, yaradılıştaki kadın ve erkek cinsleri için tanınan haklar verilmeye çalışılıyor... O zaman buyrun, basketbol erkek takımını kapatmaya... Voleybol Kadın takımını kaldırmaya...

Futbolda erkekler ve kadınlar diye ayrımlarla takımlar kurmaya son vermeye... İstanbul Sözleşmesi, sözümona öyle bir kafa ile karşımıza çıkıyor ki... Toplumsal yapının getirdiği her türlü farklılaşmaların, ortadan kaldırılmasını öneriyor... Dolayısı ile, erkek takımı diye bir şey olmamalı... Kadın takımı da olmamalı... Sonra ne olacak? Kurulan takımlarda, 5 futbolcu erkek ise, 5 futbolcu da kadın olmalı... 11’incisini de ya gaylerden ya lezbiyenlerden alırlar artık... Sözlerim uçuk sanılmasın. İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği, tam da bunu emrediyor. Ama bunlar öyle riyakarlar ki... İşin bu safhasına henüz gelmediklerini düşünerek... Sözleşme bunu emrettiği halde... Bu konuyu hiç gündeme taşımıyorlar..."

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