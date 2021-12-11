Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Cübbeli Ahmet’e “Nas” çıkışı: Haram hayattan uzaklaşmak için hiçbir gayret göstermeyelim mi? Sizin çözümünüz ne?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Nas” açıklamalarını hatırlatarak, ““Biz şu an haram hayatı tercih edip, ondan uzaklaşmak için hiçbir gayret göstermeyelim mi? Öyle ya sizin çözümünüz ne?” diye sordu.

“Faizi 18’den 16’ya, 15’e indirmekle nas’daki hükmü hayata geçirme noktasında bir çaba göstermiş olmaz isek. % 18 de %15 de aynı derecede haram ise ve birbirinden hiç farkı yok ise faizi birilerinin istediği gibi % 25’lere, bir ayette belirtildiği gibi ‘kat kat oran’lara mı çıkaralım?” diye soran Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

“O uygulama, İslam’a daha mı uygun! Veya bugünkü faizi indirme gayretinin, faizi %25’lere çıkarma uygulaması arasında, hiçbir olumsuzluk anlamında farkı yok mu? Türkiye Cumhuriyeti İslam ülkesi değil diye, günahlar serbest mi oluyor? Namaz kılmayacak mıyız, oruç tutmayacak mıyız, iyilik için yarışmayacak mıyız? Ki, ‘Türkiye İslam ülkesi değil’ sözü ile dini yaşama noktasında bir gayret, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor!”

Karahasanoğlu, yazısında ayrıca, “Faizi sıfırlamak için indirmek isteyene, ‘Hiçbir şey fark etmez. Çoğu da azı da haram’ derseniz, eğer karşınızdaki de yaptığında samimi değil ise, ‘O zaman çokta devam edelim’ diyebilir. Siz de çok faize insanları teşvik etmiş olursunuz. Faiz; haramlığının yanı sıra toplumun da mikrobudur. Daha çok mikrobu topluma enjekte etmekle, az mikrop aynıdır demek, mantığa aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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