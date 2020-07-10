Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden çoklu baroya karşı çıkan avukatlara: Hukuk mu bıraktınız ülkede, hukuksuzlar?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP'nin gerçekleştirmek istediği çoklu baro düzenlemesine karşı çıkan avukatları eleştirdi.

Baroların şimdiye kadar AKP'nin karşısında olarak karşı çıktıkları düzenlemeleri hatırlatan Karahasanoğlu, “Baro seçim sisteminin değiştirilmesi, hukuka aykırıdır' diyorlar... Hukuk mu bıraktınız ülkede, hukuksuzlar? Adalet mi bıraktınız, adaletsizler? Vicdan mı bıraktınız, vicdansızlar? Bırakın değişsin şu kanun, değişecek zaten. Hukuka, adalete, vicdana gölge etmeyin. Sizden başka ihsan isteyen yok!" dedi.

Karahsanoğlu yazısında ayrıca avukatların 27 Nisan muhtırasına destek verdiklerini de belirterek, "Bu ülkede, 367 kararı tartışmasında, barolar çıksın söylesinler, o rezil kararı savunmadılar mı? Kimse bana maval okumasın, bu barolar, 367 hokkabazlığını savundular" ifadelerini kullandı.

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