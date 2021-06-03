Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Birgün'e: Hay sizin pavyonlarınız da batsın, siz de batın e mi!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, kademeli normalleşme kapsamına alınmayan kültür-sanat ve eğlence sektörünün yaşadığı ekonomik zorlukları ve eleştirilerini haberleştiren BirGün gazetesinin dünkü "Bu zihniyet hiç 'normal' değil" başlıklı manşetini hedef aldı. Karahasanoğlu, "Hay sizin pavyonlarınız da batsın, siz de batın e mi!" dedi.

BirGün gazetesinin söz konusu haberdeki, "Eğlence sektörünün normalleşme kapsamı dışında tutulmasına tepki yağdı. Bu karar ideolojik, yaşam tarzına müdahale ediliyor" ifadelerini aktaran Karahasanoğlu, "Duydun mu işçi kardeşim? Duydun mu asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan kardeşim? Duydun mu, yıllardır Marks’ın, Lenin’in, Engels’in söylemleri ile zehirlenen emekçi kardeşim. Bakın, sizin haklarınızı koruduğunu iddia eden solcu gazete, 'eğlence sektörü'nün avukatlığını yapıyor" diye yazdı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

“Açız aç, anlamıyor musunuz?, başlıkları ile çıkanlar, şimdi gelmişler, 'Eğlence sektörü niçin normalleşme kapsamında açılmıyor' diyor. Şimdi şarkıcı, türkücü, dansöz ve bilumum eğlence sektörünün normalleşmeye eklenmesi meselesi üzerinden, siyasi iktidara baskı kurmaya çalışıyorlar. Bakmayın siz Birgün gazetesinin 'Eğlence sektörü' tanımlamasına.. Kastettikleri yerler, 'meyhnaneler, barlar, pavyonlar..' Açık açık söylüyorlar: 'Pavyonlar ne zaman açılacak.' Hay sizin pavyonlarınız da batsın, siz de batın e mi!

İnsanlar salgından, can derdine düşmüş. Bunlar bir gün alkol derdine düşüyorlar. Bir gün dönüp, bar-payvon derdine düşüyorlar."

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Kültür-sanat ve eğlence sektörü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, İçişleri Bakanlığı'nın da genelgesini yayımladığı kademeli normalleşme düzenlemeleri kapsamına alınmadı. Birgün gazetesine konuşan müzisyenler ve sektör temsilcileri, söz konusu kararın ideolojik olduğunu belirterek, “Bu, yaşam tarzına müdahaledir. Kötülüktür” dedi. Ali Karahasanoğlu'nun eleştirdiği BirGün gazetesinin söz konusu manşeti şöyle: