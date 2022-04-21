Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Babacan'a: Kendisini yargılatma sözü verenlerle işbirliğini sonlandırmalı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Telekom’un satışıyla ilgili muhalefetin iktidara yaptığı eleştirileri hatırlatarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a “Kendisini yargılatma sözü verenlerle işbirliğini sonlandırmalı” dedi.

Telekom’un satışıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener’in “peşkeş çekildi”, Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger’in ise “Cumhuriyetin en büyük yolsuzluğu” açıklamasıyla iktidarı hedef aldığını hatırlatan Karahasanoğlu, Babacan’a yönelik olarak şu satırları kaleme aldı:

"Düne kadar ‘liderimiz’ dedikleri insana, iftira üzerine iftira atıyorlar. Ve Babacan da kendisine gelmeli. Kimlerle yol yürüdüğünü görmeli. Kendisini yargılatma sözü verenlerle işbirliğini sonlandırmalı.”

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