Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Muhafazakâr mahalleden, İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan ezikleri de yanlarına alsalar başaramayacaklar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Kendi oluşturdukları dünyevi bakış açısının sonucu olan erkek şiddetinin, milletin kültürüne ceza keserek düzeleceğini iddia edenlere prim vermemeliyiz." görüşünü savundu. Karahasanoğlu, "Muhafazakâr mahalleden, İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan ezikleri de yanlarına alsalar başaramayacaklar" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Batı toplumlarındaki 'kadına olumsuz bakış açısı'nın, bizim toplumumuzda da var olduğunu iddia etmek, bunun üzerinden algılar üretmek, hükümler vermek, ne kadar yanlış ve yanıltıcı bir davranıştır. 'İnsana saygı'yı önceleme yerine, suni olarak kadın-erkek ayrımcılığı üretip, bunun üzerinden feminist söylemlerle toplumu dizayn etmeye kalkışanlar... Kız çocuklarının diri diri gömülmesini yasaklayan 'İslam inancı'nın hakim olduğu bir toplumda, kadınlara haksızlık edilebileceğini nasıl söyleyebilir, iddia edebilirler?" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Önce aileyi dinamitleyip.. Aileyi maddiyatlaştırıp.. Sonra da.. İş ortaklığı gibi kurgulamaya çalıştıkları aile düzeninde eşleri birbirine düşman edip.. Sorumluluğu da, halkın inancına yıkmak isteyenlerin oyunlarına gelmemeliyiz. Kendi oluşturdukları dünyevi bakış açısının sonucu olan erkek şiddetinin, milletin kültürüne ceza keserek düzeleceğini iddia edenlere prim vermemeliyiz. Filistin’de şehit edilenlere bakınız.. 17’si çocuk, 6’sı kadın.. Katlederken, küçücük bir tereddütleri var mı, “Bunlar çocuk” diye.. Veya “Bunlar kadın” diye.. Ama, bu cinayetlere ortak olanlar, en azından sessiz kalanlar, şimdi İslam’ı suçlayarak, örf ve adetlerimi mahkum ederek, yeni bir aile düzeni dikte ettirmeye çalışıyorlar.. Ama başaramayacaklar.. Muhafazakar mahalleden, İstanbul Sözleşmesi’ne destek çıkan ezikleri de yanlarına alsalar başaramayacaklar.."

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