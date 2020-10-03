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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu TTB'yi hedef aldı: 24 saat kafa karıştırmak için görev peşindeler

03 Ekim 2020 11:12

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tartışma yaratan açıklanan Koronavirüs tablosunda vaka-hasta ayrımı yapıldığına ilişkin açıklamasını eleştiren Türk Tabipleri Birliği'ni hedef aldı.

Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında gündeme gelen “semptomsuz hastanın pozitif çıkması, kişiyi hasta mı eder, yoksa vaka mı artmış olur, yoksa ikisi birden mi olur” sorularını, "kafadan hastalanmamak" gerekçesiyle tartışmaya kapattığını söyleyen Karahasanoğlu, yazısının devamında TTB'yi eleştirdi.

Karahasanoğlu, "Onlar, 24 saat, her daim, kafa karıştırmak için, görev peşindedirler" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca, ‘vaka sayılarının gizlendiği’ suçlamasını böyle yanıtladı: Her pozitif çıkan kişi ‘hasta’ değil, bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı

 

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