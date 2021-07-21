Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Kılıçdaroğlu’na: Kapıdan kovulsa, pencereden girmeli, Kıbrıs Harekât'nın 47. yıl dönümünde fotoğraf vermeliydi

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Harekâtı’nın 47. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlere katılmamasını eleştirdi.

Karahasanoğlu, “Kapıdan kovulsa, pencereden girmeli, Kıbrıs harekatının 47. yıldönümünde diğer parti genel başkanları ile birlikte fotoğraf vermeliydi” görüşünü ifade etti.

Karahasanoğlu yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Bir yandan ‘Herkes ile iş birliği yaparız’ diyen CHP’nin genel başkanının Kıbrıs’taki etkinliklerde görünmemesi. Buna rağmen Tayyip Erdoğan’ın çok daha geniş bir katılımı gösteren fotoğrafın öncülüğünü yapması.

Diğer taraftan milliyetçi geçinen İyi Parti’nin ise. Genel başkanı düzeyinde değil de yardımcısı sıfatı ile Kıbrıs’taki etkinliklere katılıp, sonra da 'Bize niye arka sıralarda protokol yeri ayrıldı' deyip kavga çıkarmaları. Türk siyasetinin bize çok net bir fotoğrafını veriyor."

Karahasanoğlu, protokol sorunu yaşayan İyi Parti'nin töreni terk etmesiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Kendisinden 4 misli fazla oy almış AK Parti genel başkan düzeyinde temsil edilir iken. Sen genel başkan yardımcını oraya yolla. Bir de utanmadan, “Biz en önde olmamız lazım” de. Şu Kurban Bayramında maalesef ki maalesef, şu tartıştığımız konulara bakın. Milliyetçi geçinen İP, HDP’nin güdümüne girmiş. Genel başkan seviyesinde temsilci göndermediği KKTC’deki toplantıyı, provoke ederek, HDP’nin değirmenine su taşıyor. İşlerine gelince, “CHP olarak biz Kıbrıs’ı kurtardık” diyenler, şimdi o harekatın yıldönümüne bile gitmiyorlar."

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