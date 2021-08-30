Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Kendisini adamdan saymamız gereken İsmail Saymaz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Çorum’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadına “Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız” diyen gazeteci İsmail Saymaz’ı eleştirdi. Saymaz’ın da sözleriyle kadına hakaret ettiğini yazan Karahasanoğlu, gazeteci Saymaz’a “Kendisini adamdan saymamız gereken İsmail Saymaz” dedi.

Çorum’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Yürü yürü” diyen hanımefendinin görüntüsünü izlediğin “Böyle bir harekete gerek yok” diye düşündüğünü yazana Karahasanoğlu, “Torununuzu sevmek üzere hareket eden bir siyasetçiye, ‘Lütfen, torunuma yaklaşmazsanız, sevinirim’ demeniz, olabilir... ‘Siyasetinizi tasvip etmiyorum.. Rica etsem, bizi es geçseniz’ demeniz, olabilir” diye yazdı.

Karşı mahallenin saldırılarını gördükçe hafızasını yokladığını yazan Karahanoğlu, “Kendisini adamdan saymamız gereken İsmail Saymaz, ‘Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız.’ sözleri ile hakaretlerin binini bir para ederek saldırdığını görünce…

Kendisinin de, hem de bir hanım olan kişiye hakaret ettiğinin farkında olmaksızın, ‘Geçiyorum siyasetçiyi, yanlışa hürmet, büyüğe hürmet, insanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor.’ demesi üzerine…” dedi.

Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne, gece yarısı yayımlanan kararnamelerle rektör olarak atanan ve görevden alınan Melih Bulu’ya, öğrencilerin gösterdiği tavırları hatırlattı.

Karahasanoğlu özetle yazına şöyle devam etti:

“Bu olay bize bir defa daha gösterdi ki…

Türkiye, sol medyanın esiri.

Kendileri, saygısızlığı da, terbiyesizliği de, teröristlerle işbirliğini de, en kralından yaparlar…

Onların saygısızlıkları, ‘protesto’ olarak adlandırılır…

Onların teröristlerle işbirliği, ‘siyasi çalışma’ olarak nitelendirilir.

Ama halkın, onlara protestosu, ‘rezillik’ olarak adlandırılmaya kalkılır…

Ve maalesef, bizim bile üzerimizde, kısmen de olsa, bu algıyı gerçekleştirirler…”

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