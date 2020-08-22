Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: İnsanı doğal gaz bulduğuna bulacağına pişman ederler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili muhalif isimlerin getirdiği değerlendirmelere tepki gösterdi.

İsim vermeden Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişki yapılan söylemleri aktaran Karahasanoğlu, "Aman Yarabbi. İnsanı doğal gaz bulduğuna bulacağına pişman ederler" dedi.

"Şunu bile söylüyorlar" diyerek, “Müjde olarak birisinin sevinmesi gerekiyorsa, o doğal gazı çıkaracak yatırımcılar için bu müjde olabilir. Onlar para kazanacaklar. Vatandaşa yansıyacak bir şey olmayacak!" ifadelerini aktaran Karahasanoğlu, devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Aman Yarabbi.. Aman... Aman... Bunlar tırlatmış. Lamı cimi yok, hangi üniversiteyi bitirmiş olurlarsa olsunlar.. Hangi dalda profesörlük almış olurlarsa olsunlar. Bunlar kafayı yemişler. Beyinlerini tencereye koyup, kaynatmışlar. Başka bir izahı olamaz, bu yorumların."

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