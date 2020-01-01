Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: "CHP’ye haksızlık mı ediyorum?" dedim, öz eleştiri yaptım!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "CHP'ye haksızlık mı ediyorum?" diyerek öz eleştiri yaptığını ifade etti.

Saadet Partisi'nin "CHP eski CHP değil" söylemi ile Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, "CHP karşıtlığı ile bir yere varılamaz. Toplumu bölmekten kimseye fayda gelmez” bakış açısını göz önünde bulundurarak öz eleştirilerde bulunduğunu ifade eden Karahasanoğlu, CHP'nin, “Başörtü yasağında yanlış yaptık. Dindar insanlara yönelik temel hak ve özgürlükler kapsamında hatalı uygulamalara destek verdik. Bunları düzeltiyoruz” mealindeki söyleminin ciddiye alınması, takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Yazısına, "Ama..." diye devam eden Karahasanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı işaret ederek, "CHP içinde boy gösteren bazıları, sürekli aynı alışkanlıklarını sürdürüyorsa, enayiliğin de manası olmasa gerek kanaatindeyim" diye yazdı. "Mahmut Tanal ve benzeri kişiler CHP içinde siyaset yapmaya devam ederken dindar karşıtlığı politikalarından asla taviz vermeden oraya buraya saldırmasını nereye oturtacağız?" diye soran Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Bir öz eleştiri yaptım. 'CHP’ye, CHP’lilere haksızlık mı ediyoruz, acaba yanlışlardan döndüler mi?' diye kendimi sorguladım. Dindarların enayi yerine konulmak istendiğini gördüm. Düne kadar politikaları bu imiş. Umarım, 2020’de kendilerine çekidüzen verirler."

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