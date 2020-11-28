Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Bir bakanın istifası ile döviz yüzde 8 değer kaybediyor ise…

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Katar’ın Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu satın almasına tepki gösterenleri eleştirerek ekonomiye ilişkin görüşlerini aktardı.

“Bir yandan ‘Sermaye artık küreselleşti, batı sermayesi, doğu sermayesi diye bir şey kalmadı.. Kim sermayeyi buraya akıtmak istiyorsa, ideolojisine bakmaksızın, ona kapıyı açmamız gerekir’ diyorlar. Diğer taraftan da Katar’ın getirdiği milyon dolarları, beğenmiyorlar” diyen Karahasanoğlu, sözlerinin devamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Yatırım” özelindeki hem de aynı günlerde sergilenen bu ikircikli tavır bile, Türk ekonomisine operasyon çekildiğini ve bunun dış ayağı olduğu gibi, bir de iç ayağı olduğunu net olarak önümüze koyuyor.

Bir bakanın istifası ile döviz % 8 değer kaybediyor ise; yatırım, üretim, işsizlik ve daha onlarca paritesi aynı kaldığı halde, üç günde paramız 1 TL değer kazanıyorsa; bir hafta sonra, “Nerede kalmıştık” diyerek.. “Demirtaş, Kavala dosyalarında hiçbir değişiklik dün de bu gün de olmadığı” halde döviz tekrar, bakanın istifasından önceki eski seviyesine geliyorsa.. TL tekrar 1 TL’ye yakın değer kaybediyorsa bu durumun, ekonomik verilerin doğal sonucu olduğunu hiç kimse iddia edemez.

Hiç kimse, bizim bu değişikliklerin ekonomik verilerden kaynaklandığına inanmamızı bekleyemez.

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