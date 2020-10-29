Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Sadece bayanların gideceği bir üniversite kurmayı düşünüyoruz!” sözünü hatırlatarak, "Kadın üniversitesine karşı mısınız?" diye sordu. Karahasanoğlu, kadın üniversitelerinin kurulmasına karşı çıkanları kadın cinayetlerinden sorumlu tuttu.
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın, “Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, ‘üç çocuk ısrarı’, ‘kürtaj karşıtlığı’, ‘nafaka hakkı’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı’ üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor" sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, "Hemen her gün, asgari bir kadının öldürüldüğü Türkiye’de CHP’li bayanın derdi, erkeklere kadınları birbirine karıştırmak" diyerek kadın cinayetlerini gerekçe gösterdi.
Karahasanoğlu, "Önleyebiliyor musunuz, bu cinayetleri?" diye sordu.
Yazının tamamını okumak için tıklayın.
|
Geçen yıl G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verilmişti.
Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki törende konuşan Erdoğan, "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" diyerek, Türkiye’de de kadın üniversitesi için çalışma yapılacağını açıklamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ‘2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yılık Programı’na kadın üniversiteleri de eklendi. Söz konusu program dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.