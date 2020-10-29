Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kadın üniversitesine karşı çıkan, kadın cinayetlerinden sorumludur

Geçen yıl G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verilmişti.

Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki törende konuşan Erdoğan, "Japonya bu anlamda çok önemli bir örnek. 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız" diyerek, Türkiye’de de kadın üniversitesi için çalışma yapılacağını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ‘2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yılık Programı’na kadın üniversiteleri de eklendi. Söz konusu program dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.