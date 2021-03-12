Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Kadın cinayetlerinin nerede ise yarısı, “alkol-bar-pavyon” bağlantılı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Kadın cinayetlerinin nerede ise yarısı, 'alkol-bar-pavyon' bağlantılı" iddiasında bulundu.

Karahasanoğlu, "Kadının da erkeğin de bara-pavyona gitmemesinin kadın cinayetlerini bir kısmını önleyeceğini söyledim, söylüyorum.. Ve onların verdiği somut örnek üzerinden de iddiamı ispatlıyorum.. 92 yaşındaki teyzeyi kim öldürmüş? Aytu Çetin diye bir manyak.. Ne diyor ifadesinde? 'Alkol almıştım.'Daha ne desin? Bu ülkede alkol tüketiminin tümü ile engellenmesi bir yana, azaltılması için atılan adıma bile, bu Fatih Altaylı gibi tipler hemen itiraz etmiyorlar mı? Alın işte size. Alkolü alıp, belki barda, belki pavyonda zıkkımlanıp, sonra da 92 yaşındaki kadını öldüren manyak manyak tipler.. İlla kadının bara gitmesi gerekmiyor.. Erkek de bara gidince.. Bu neticeler çıkıyor. Hem erkek, hem kadın gidiyorsa.. Hepten nanay.." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi verdikleri örnek bile, 'bar' sorununu içinde taşıyor.. Ama kafalarını kuma gömmüşler, 'görmüyoruz' diyorlar. Tekil bir olaydan bahsetmiyorum. Kadın cinayetlerinin nerede ise yarısı, 'alkol-bar-pavyon' bağlantılıdır.. 'Öldürülenin bağlantısı vardır' demiyorum.. Öldürenin, bazı olaylarda ise öldürülenin de 'bar-alkol' bağlantısını hatırlatıyorum.."