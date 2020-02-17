Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü 'İş Bankası'nı yazdı: Para Atatürk'ün değil ki vasiyeti geçerli olsun

Akit gazetesi yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik parti yönetimine verdiği talimat sonrası CHP'lilerin 'FETÖ tarzı savunmalar yaptığını iddia ettiği yazısında, "Olayın Atatürk ile ilgisi yok.. Para Atatürk’ün değil ki, vasiyeti de geçerli olsun.." ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Karahasanoğlu yazısını, CHP'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti gereği TDK'ya para aktardığının yalan olduğunu belirterek, "Sizin faydanız yok ise, niye sahip olmakta ısrar ediyorsunuz? Para sizin değil.. Para, vasiyeti yapan Atatürk’ün de değil.. Para milletin.. Milletin parasına, niye çöküyorsunuz?Milletin parasına çöküp, parasına çöktüğünüz milletten oy istemeye, utanmıyor musunuz?" sözleriyle sonlandırdı.

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