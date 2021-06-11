Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: “İnsanlar aç” ise, sebebi ittifak yaptığınız PKK-HDP değil mi?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “İnsanlar aç' ise, sebebi ittifak yaptığınız PKK-HDP değil mi?" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, "Birileri sabahtan akşama kadar 'Kahveciler ‘Açız’ diyor. Berberler ‘Açız’ diyor. Lokantacılar ‘açız’ diyor” diye tekrarlayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar ya.. Kahveciden lokantacıya, yüz binlerce esnafa dağıt dağıt bitmez, şu terör örgütünün bu ülkenin hazinesinden götürdüğü paraları.. PKK olmasaydı, Türkiye’nin kaybettiği 500 milyar doları kasasında kalacağı gibi.. Bir de o terörün verdiği çekingenlik sebebi ile uğranılan zarar var ki.. Onun hesabı bile mümkün değil.. Bugün dahi, hâlâ o terör örgütünü bitirmek için, ülke teyakkuz halinde." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Sınır ötesinde operasyon üzerine operasyon düzenleniyor. Terör örgütünün son üyesine kadar etkisiz hale getirilmesi, yepyeni bir defter açılması, huzurlu ve güvenli bir Türkiye’nin inşası için, canımızı dişimize takmış, mücadeleyi sürdürüyoruz.

Böylesi bir ortamda.. Bu terör örgütüne sahip çıkan.. O örgütün mensuplarını kahraman gibi gören..

Teröristler etkisiz hale getirildiklerinde, cenazelerine katılmayan milletvekiline disiplin soruşturması açıp ceza vereceğini, bir dahaki seçimlerde de aday göstermeyeceğini deklare eden HDP’li yöneticilere.. Siyaset yasağı getirilmek isteniyor..Ama.. Bu ülkenin sevdalısı olduğunu iddia eden muhalefet partilerinin yetkililerinden tek kelime ile, kapatma davasına destek gelmiyor. Desteği boşverin. Köstek oluyorlar.

CHP açıktan “Parti kapatma dönemleri bitti” diyor. Ama daha 13 yıl önce, AK Parti’nin kapatılması için, davul zurna eşliğinde, tam tam dansları yapıyorlardı. Hem de terör gibi alçak bir eylem sebebi ile değil..

En temel hak ve özgürlük olan, başörtülü öğrenim hakkı ile ilgili düzenleme değişikliği yaptığı için, AK Parti hakkında kapatma davası açılmasını, öve öve bitiremiyor, “Cumhuriyete kimse savaş açamaz” iftiraları ile, Anayasa Mahkemesi’ndeki yangına, ateş taşıyorlardı. Şimdi terör örgütüne destek veren ve kapatılmayı dört dörtlük hakeden siyasi parti söz konusu olunca.. “Parti kapatma dönemleri kapandı” diyorlar. Çünkü, terör örgütüne destek veren parti ile işbirliği yapıyorlar. O parti sayesinde iktidara yürümeyi düşlüyorlar.Bir yandan asker cenazesine katılıyorlar.. Bir yandan da, askeri şehit eden teröristlerin cenazesine katılmayı, zorunlu görev olarak dayatan parti ile işbirliği yapıyorlar..

Bir yandan şehitler üzerinden siyaset yürütüyorlar.. Bir yandan da şehit askerlerimizin, şehit polislerimizin katillerinin heykelini dikeceğini taahhüt eden partiyle ittifak yapıyorlar.. CHP’yi uzun uzun anlatmaya, belki hiç gerek yok. Tıynetleri bu.. Çizgileri bu.. Üç aşağı, beş yukarı seçmenleri de bu çizgiyi kabul etmiştir.. CHP’nin tabanı, tamamı ile olmasa bile, büyük çoğunluğu ile, ateist PKK’lılardan rahatsız olmazlar.."