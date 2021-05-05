Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: İmam hatipler kapatılırken hiçbir devlet görevlisiyle tartışma yaşamamış olan Kuytul grubu, şimdi AK Parti iktidarına karşı

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grubunun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu, "Başörtü yasağı olduğu dönemde, polisle tek bir tartışma yaşamamış, bir grup imam hatipler kapatılırken Kur’an kursları kapatılırken, hiçbir devlet görevlisi ile küçücük bir tartışma yaşamamış olan Kuytul grubu şimdi eşinin çarşafından başlayın tüm faaliyetlerine kadar hepsinin özgür şekilde yürütülmesine zemin hazırlayan AK Parti iktidarına karşı..." dedi.

Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Şu salgın döneminde dini kavramları istismar ederek, kavga çıkartıyorsa, cami içinde nahoş görüntülerin yaşanmasına sebep oluyorsa ben bu olayda, Kuytul’culara hoşgörü ile nasıl yaklaşabilirim? Gerekçelerini, 'İtikaf' olarak gösteriyorlar... Hz. Peygamber’in sünnetini tartışmak hiçbirimizin haddi değil. Ama, Allah’ın emri başörtü yasaklandığında bile kimseye bir direniş gösterme cesaretinde bulunmayan Kuytul’cular, şimdi salgın döneminde, Müslümanların sağlığını tehlikeye atmama amacı ile itikafın evlerde yapılması hususundaki tavsiyeye karşı çıkıyorlarsa dikkat buyrun bir farzın ifası ile değil bir sünnetin ifası için...

Üstelik o sünnetin ifasını tehir noktasında İslam alimlerinin de çoğunluk kanaati var iken... O itikafı, kendileri açısından çok önemli görüyorlar, ise itikafın manasını gerçekleştirecek şekilde itikafı evlerinde namaz kıldıkları odalarında yerine getirebilecek iken ki, İslam alimlerinin bu yönde görüşleri ortada iken “İlla da illa. Biz camide itikafa gireceğiz” deniliyorsa “Bu tavrın, itikafın gerçek anlamı ile bir ilgisi yoktur” yaklaşımımı haksız bulabilir misiniz? İtikaf ne? “Kendini hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak.”

Dini kavram olarak da, “ibadet amacı ile, dünyevi düşüncelerden uzak olmaya çalışmak” manasında... Peki, Gaziantep’teki o cami içindeki görüntüler, itikafın sözlükteki ve ıstılahi anlamına uygun görüntüler midir?

'O görüntülere biz sebep olmadık.. Güvenlik güçleri o görüntülere sebebiyet verdi' denilmesi, bir aldatmacadan ibaret değil midir?

Bütün dünyada salgından milyonlarca insanın öldüğü bir süreçte, itikaf amacında olduğunuzu iddia ederken, cami içinde kavgalara sebebiyet verilmesi, kendini alıkoymak mıdır?

Yoksa, dünyevi hırslarla, dini kavramları istismar etmek midir? Hakemliğimizi okuyucu yapsın... Karar sizlerin."

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