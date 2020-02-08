Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: İlker Paşa sussun, bize de eski defterleri açtırmasın

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 26 Haziran 2009’da yapılan ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğini getirenlerin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu söylemesiyle tartışma yaratan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, "İlker Paşa sussun, bize de eski defterleri açtırmasın" diyerek tepki gösterdi.

"O kanun değişikliğinin, sonradan darbecilerin Anayasa Mahkemesi’ndeki adamları tarafından iptal edildiğini de hatırlatarak söyleyelim. Aynı sistemin gelmesi için, yani darbecilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesi için, daha sonra referandumla anayasa değişikliği yapılmak zorunda kalındığını hatırlatarak söyleyelim" diyen Karahasanoğlu, "Başbuğ’un itiraf ettiği idamlık suçu!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Asker kişiler, askeri mahkemede yargılanmalı” diyen İlker Başbuğ, söyler misin, sivil kişilerin, sivil dergilerde yayınlanan görüşleri için, askeri mahkemede dava açmak; o insanları baskı altına almak, onları tehdit etmek, darbe ile korkutmak değil de neydi?

Suçları buraya sıralasak, ne köşe yeter, ne sayfa, ne gazete.

İyisi mi İlker Paşa sussun. Bize de eski defterleri açtırmasın.

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