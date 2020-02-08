Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: İlker Paşa sussun, bize de eski defterleri açtırmasın

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 26 Haziran 2009’da yapılan ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğini getirenlerin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu söylemesiyle tartışma yaratan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, "İlker Paşa sussun, bize de eski defterleri açtırmasın" diyerek tepki gösterdi.
"O kanun değişikliğinin, sonradan darbecilerin Anayasa Mahkemesi’ndeki adamları tarafından iptal edildiğini de hatırlatarak söyleyelim. Aynı sistemin gelmesi için, yani darbecilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesi için, daha sonra referandumla anayasa değişikliği yapılmak zorunda kalındığını hatırlatarak söyleyelim" diyen Karahasanoğlu, "Başbuğ’un itiraf ettiği idamlık suçu!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
“Asker kişiler, askeri mahkemede yargılanmalı” diyen İlker Başbuğ, söyler misin, sivil kişilerin, sivil dergilerde yayınlanan görüşleri için, askeri mahkemede dava açmak; o insanları baskı altına almak, onları tehdit etmek, darbe ile korkutmak değil de neydi?
Suçları buraya sıralasak, ne köşe yeter, ne sayfa, ne gazete.
İyisi mi İlker Paşa sussun. Bize de eski defterleri açtırmasın.
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Ne olmuştu?
Başbuğ, geçen hafta Haber Global'de konuk olduğu programda, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış ve "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.
Başbuğ'un sözlerini partisinin grup toplantısında gündeme getiren Erdoğan, "Parlamentonun hukukunu korumak için süratle hepiniz dava açmalısınız" demişti.
Erdoğan, "Türkiye'de millî iradeye, TBMM'de sürekli tuzak kuran, sürekli bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zihniyet var. Zahirde demokrat görünen ama aslında faşistin önce giden jakoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Suça karışmış asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünün açılmasıdır. TBMM bu önemli düzenlemeyi 25 Haziran 2009'da grubu bulunan 4 partinin ittifakıyla gerçekleştirmişti. Bu partilerden biri de CHP'dir. Malum durmuş saat bile günde iki defa doğruyu gösterebilir. O dönem CHP her nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Hatta bu düzenleme ile ilgili AKP Grup Başkanvekilleriyle görüşmeye gelenlerden biri de Kılıçdaroğlu'dur. Bu düzenleme komisyon ve genel kuruldan geçip kanunlaşmıştır. Sayın Elitaş neredesin? İyi bilir. Düzenlemenin amacı darbelere zemin hatırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir" şeklinde konuşmuştu.