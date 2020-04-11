Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü iki derneği hedefe koydu: Ölümlerin sebebi, kara propagandacılar olmasın!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yendikten sonra kalp krizi geçirerek ölen vatandaşların sayısının çokluğundan bahsederek, bu kişilerin medyada yer alan endişe verici haberlerden dolayı kalp krizi geçirmiş olabileceğine ihtimal verdi.

“Artan kalp krizi vakalarında, toplumu karamsarlığa iten, gerçek dışı haberlerin etkisi var mıdır? Özellikle de kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülü yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar, kalp krizlerini etkilemekte midir?” diye soran Karahasanoğlu, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof.Dr. İsmail Cinel'in açıklamalarını örnek verdi.

Karahasanoğlu, "Bu yalanları uyduranlar, yayanlar, basanlar, dillendirenler bilsinler ki savcılar bunların hakkında ceza davası açmasa bile yarın normal döneme geçtiğimizde, bu zorlu süreçte vefat edenlerin yakınları, 'Bizim babamız, bizim kardeşimiz, Tabipler Odası’nın şu açıklamasını okuduktan sonra kalp krizi geçirdi ve vefat etti' der ve bunu ispat ederse o odanın yöneticileri, bunun altında kalırlar. Bunun hesabını veremezler. Ben hatırlatmış olayım. Gerisin, onlar düşünsünler" diye yazdı.

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