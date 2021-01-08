Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Demirtaş’a özgürlük isteyenler, Trump’a ölüm diyorlar!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Trump destekçilerinin Kapitol baskınına ilişkin olarak, “Demirtaş’a özgürlük isteyenler, Trump’a ölüm diyorlar!” görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, “Ne Trump’çıyım. Ne de Demirtaş’çı.. İkisinin de Allah müstahakkını versin.. Ama birileri, birbirinin kopyası niteliğindeki benzer olaylarda, farklı tavırlar sergiliyorlarsa.. O olayların merkezindeki isimlere destek verme anlamına gelmemek kaydı ile, o çelişkileri de dile getirmemiz lazım. Demirtaş’ın halkı sokağa çağırma eyleminin bir benzeri, şimdi Amerika’da yaşandı. Trump, sıcak koltuğunda otururken, sempatizanlarını Kongre binası önünde gösteriye davet etti." düşüncesini dile getirdi.