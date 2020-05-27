Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bugün CHP ile iş tutan, bizim mahallenin dindarlarına uyarımız olsun…

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün CHP’den aday olduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Karahasanoğlu, aynı kafanın ürünü olarak ifadelendirdiği Zekeriya Beyaz’la da ilgili olarak, “Sabahtan akşama kadar, kartel televizyonlarının ekranlarından 28 Şubat’çılara methiyeler düzen Beyaz” sözlerini kaydetti.

Karahasanoğlu yazısının devamında şunları kaydetti:

Bugün Yaşar Nuri Öztürk’e, “Kesintisiz eğitime verdiğin destek yüzünden, bu ülkenin 15 yıllık nesli kaybedildi” diyebiliyor muyuz? Ondan hesap sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. “Öldü gitti, ne hesabı soracaksın” diyebilirsiniz. Aynı kafanın ürünü, Zekeriya Beyaz yaşıyor. Sabahtan akşama kadar, kartel televizyonlarının ekranlarından 28 Şubat’çılara methiyeler düzen Zekeriya Beyaz’a, kaybedilmiş 15 senenin hesabını sorabiliyor muyuz?

“Zekeriya Beyaz mı, o da kim” diyorsunuz, değil mi?

Bugün 28 Şubat’ın zalimlerini savunanların şu ekranından bu ekranına koşan, bizim mahallenin tüm figürleri için de, yarın aynı şekilde isimleri anıldığında, “O da kim” diye sorulacak.

Kullanılacaklar ve atılacaklar. Yazın bir kenara.

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