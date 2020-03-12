Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bir yıldır pusuda bekleyen Koronavirüs, Türkiye’ye Ali Babacan’ın partisi ile geldi!

Yeni Akit Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'ye, AKP'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisi ile birlikte geldiğini iddia etti. Karahasanoğlu, "Bir yıldır pusuda bekleyen Ali Babacan’ın partisi ile birlikte, Koronavirüs de Türkiye’de görünür oldu" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, “Koronavirüs Türkiye’ye, Babacan’ın partisi ile geldi!” başlıklı köşe yazısında özetle şunları yazdı:

Bilmiyorum; “Uğursuzluk işareti” mi demeliyiz? Yoksa, “Nankörlük yaptıklarının delili” mi demeliyiz? Belki de, “Bereketsizliklerinin göstergesi” diyebiliriz. Koronavirüsün, Babacan’ın partisini tanıttığı gün itibari ile ilk defa Türkiye’de tespit edilmesi ile kalınmış olsa idi. “Çin’de var.. İran’da var.. İsrail’de var.. Almanya, Fransa, İtalya, ABD’de var.. KKTC’de bile var.. Türkiye’de de görünmesi çok sorun değil” diyecektim ama tek bir koronovirüs vakasına rağmen, bazı illerimizde vatandaşların panik yaparak marketlere yığılması, bana biraz garip geldi.

Batılı ülkelere göre Türk halkının daha tevekkül sahibi olduğunu, eski olaylarda gözlemlemiş iken Babacan’ın partisinin bereketsizlik işaretinden kaynaklı olsa gerek, Avrupa’dan daha kötü bir sınav verildi ve marketlerde bir çok günlük ihtiyaç malzemesinin kalmadığına yönelik haberleri, ajanslardan okuduk. Partinin ismi “DEVA” ama kendisi “dert” ile birlikte geldi. Bir işaret midir, bir tesadüf müdür, önümüzdeki süreçte, yaşayarak görürüz. Kuruluş gününün, böylesi bir güne denk gelmiş olması bir yana. Hani partinin tanıtımında, yüreğimize küçük bir ümit serpiştirseler, “Değdi ama” diyeceğim.

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