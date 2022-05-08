Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bir haftalık serüven üzerinden bu kadar olay yaşayanlar, Allah korusun bir de ülke yönetimini ele geçirecek olurlarsa seyredin gümbürtüyü

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turundan sonra başlayan tartışmalarla ilgili, “Bunların boks maçındaki raundların bitesi yok. Bir haftalık serüven üzerinden, bu kadar tartışma, bu kadar olay yaşayanlar, Allah korusun bir de ülke yönetimini ele geçirecek olurlarsa. Seyredin gümbürtüyü” yorumunu yaptı.

“Kim kime yumruk sallar, kim kimi itekler, kim kime kurşun sıkar, kim kimi diri diri toprağa gömer, kim kimi betona gömer, artık Allah bilir” diyerek sözlerine devam eden Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

“Yaşanılanların hemen tamamını, tırnak içinde verdim. Kendi sözleri, kendi eleştirileri, kendi savunmaları. İki yıllık-üç yıllık süreçte, her partide yaşanabilecek tartışmalar, uzun dönemlerde ortaya çıkan ihtilafların cımbızla ayıklanıp, sizlere aktarımı değil, bunlar. Sadece 3-5 gün içinde. Ekrem İmamoğlu’nun, Karadeniz gezisi etrafında yaşanan tartışmalar. Siz bu adamlardan, bu partiden, bu teşkilattan, bu yaklaşım tarzlarından, bu ülkeye bir hizmet gelebileceği düşüncesinde iseniz. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun.”

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