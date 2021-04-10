Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Ayakta kalmış, vah vah vah

Ne olmuştu? AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ve Michel'in Beştepe'deki görüşmede salonda yer alan iki sandalyeye geçtiği, Von der Leyen'in önce ayakta kaldığı, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturduğu görüldü.