Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Ayakta kalmış, vah vah vah

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına ilişkin yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerin söz konusu haberi sunuş biçimlerine tepki gösteren Karahasanoğlu, “Sanırsınız ki, Leyen’in paralı avukatlığını yapıyorlar. Ayakta kalmış. Vah vah vah. Hani işi biraz daha dramatize edecekler ama ‘Ayakta kalmaktan biçare düştü, zar zor kanepeye oturabildi. Acil yardım çağrısı yapıldı’ diyecekler ama birazcık utanıyorlar. İtalyan’ın avukatlığını, Fransız’ın avukatlığını, Almanya’nın avukatlığını yapıyorlar. Türkiye’nin avukatlığını, yapamıyorlar. ABD’nin, hatta yeri gelince Rusya’nın, Çin’in avukatlığını yapıyorlar. Türkiye’den yana, asla olamıyorlar. Sonra da, emperyallere karşı, ulusalcılık yaptıklarını iddia ediyorlar” diye yazdı.
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Ne olmuştu?
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, önceki gün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ve Michel'in Beştepe'deki görüşmede salonda yer alan iki sandalyeye geçtiği, Von der Leyen'in önce ayakta kaldığı, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturduğu görüldü.