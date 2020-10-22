Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Atatürk'ün mirasını sadece siz kullanacaksanız, bizim kitabımızda, bizim hutbemizde, bizim duamızda yer almasını niye istiyorsunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Sen kimsin?" videosunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği eleştirilerine ilişkin olarak, "Her konuya, Mustafa Kemal’i sokuşturmaya çalışmayın, bu işten siz zararlı çıkarsınız. Atatürk'ün mirasını sadece siz kullanacaksanız, bizim kitabımızda, bizim hutbemizde, bizim duamızda yer almasını niye istiyorsunuz?" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu, "Hepimizin, M. Kemal’e karşı ortak sorumluluğumuz varsa.. Niye siz parti olarak, tek başınıza mirasına konuyorsunuz? Mirasına siz konuyorsunuz da, cebri sevgi gösterilerinde bulunmaya, eleştirmemeye niye biz mahkûm oluyoruz? Öyle ya.. Mustafa Kemal’in mirası söz konusu olduğunda, CHP diyor ki: 'Vasiyet burada. İş Bankası’ndaki hisseleri bize bırakmış. Biz bu malvarlığını kimseye vermeyiz, kimseye dokundurtmayız.' Madem malvarlığı CHP olarak sizin.. Videonuzda, kitaplarınızda, filmlerinizde, şarkılarınızda, türkülerinizde, bol bol Mustafa Kemal’den bahsedin..." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Atatürk sizin ise.. Mirasını sadece siz kullanacaksanız.. Bizim kitabımızda, bizim hutbemizde, bizim duamızda yer almasını niye istiyorsunuz? Ha, o hisseler hazineye geçse de, kimseye zorla dua ettirmeniz doğru değil ama.. En azından, bunu talep ettiğinizde, 'Hepimiz kardeşiz/ ama mirasına sadece biz sahip olacağız' riyakarlığına imza atmamış olursunuz." ifadesini kullandı.

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