Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Anayasal hükümlere rağmen, bir avuç sarhoşluk meraklısı, “Nerde tekel bayileri?” diye sabah akşam sorgulama yapıyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Koronavirüs’le mücadele kapsamında getirilen 17 günlük kapanma süresinde alkollü içki satışının yasaklanmasına tepki gösterenleri eleştirdiği yazısında, Anayasa’nın 58. ve 19. maddelerine işaret etti.

“Sanırsınız ki, Anayasa’da ‘temel hak ve özgürlükler’ başlığı altında ‘Alkol almak, temel hak ve özgürlüklerdendir’ diye bir madde var. Yok böyle bir şey. Tam aksine; anayasa, gençlerin alkol alışkanlığından korunması için tedbir almayı devlete görev olarak yüklüyor” diyen Karahasanoğlu devamında şunları kaydetti:

“58. madde şöyle: ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.’

Anayasa’da alkol kelimesi bir yerde daha geçiyor. ‘III. Kişi hürriyeti ve güvenliği’ başlıklı 19. maddede. Burada da ‘kişi hürriyeti ve güvenliğinin ‘alkol tutkunu’ olma halinde sınırlandırılabileceği’ belirtiliyor.

Bu anayasal hükümlere rağmen, bir avuç sarhoşluk meraklısı, ‘Nerde tekel bayileri? Nerede?’ diye sabah akşam sorgulama yapıyorlar. ‘Tekel bayileri kapatılamaz. Açık kalmalıdır’ diyorlar. Sadece sarhoşlar, sadece Tekel bayileri değil, bu sorgulamayı yapan.

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Anayasa'nın 19. maddesi ve 58. maddesi için tıklayın.