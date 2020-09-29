Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Akşener artık lafı döndüremeyeceği, çevirip karşı atağa geçiremeyeceği bir noktaya gelmiş

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Meral Akşener’in artık, lafı döndüremeyeceği, çevirip karşı atağa geçiremeyeceği bir noktaya gelmiş." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Nedir o? Hani bana sorarsanız, Türk Tabipleri Birliği eski başkanı ile, yeni başkan arasında pek bir fark yok ama.. Yenisi Apo’ya sahip çıkmakta daha bir meşhur.. Resmen ve alenen, teröristbaşı Apo’ya özgürlük isteyen takımdan.. Haydi şimdi, Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği’ne selam göndersin de görelim.. Eski başkan Sinan Adıyaman, PKK seviciliğini biraz daha usturuplu yapıyordu. Meral Hanım da, bundan istifade ile, İyi Parti’nin kongresinden, Türk tabipleri Birliği’ne selam yolluyordu. Saf milliyetçiler, Sinan Adıyaman’ı iyi tanımadıkları için.. Selam gönderme muhabbetinden, bir çıkarımda bulunamıyorlardı" düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Şimdi, safı falan kalmadı, hemen herkes, Şebnem Korur Fincancı’nın kim olduğunu bilir. Hatta öyle ki CHP içindeki ulusalcılar bile açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Bu hanımın birlik başkanı seçilmesini, protesto ediyorlar. Ama dün akşam saatlerine kadar, Meral Hanım hiç ortalıkta görünmedi.. Suspus olmuş konumda. Sadece kendisi değil, partisinin ağır topları da, ortalıkta hiç görünmüyorlar.. Gol net. İhtilaf yok." ifadesini kullandı.

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