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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: AK Partilileri uyarıyorum, 'Hayvana şiddete hayır’ diye gösterip, başka başka içinden çıkılmaz sorunlara hazırlık yapıyorlar

05 Ekim 2020 09:11

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP'nin hayvan haklarına yönelik yasa çağrısına ilişkin olarak AKP'lileri uyardı. Karahasanoğlu, "Hayvana şiddete hayır’ diye gösterip, başka başka içinden çıkılmaz sorunlara hazırlık yapıyorlar" görüşünü savundu. 

Karahasanoğlu, "Çağrım AK Partililere.. Bırakın şu CHP’lileri.. Her yaptığınıza karşı çıkan CHP’liler, bu konuda birlikte hareket etmeye sizi çağırıyorlarsa, bilin ki, size tuzak kuruyorlardır..  'Libya’da size karşı çıkan, Ermenistan’da bile size iftira atan CHP’lilerle değil, kendi hazırladığınız kanun ile, ‘hayvana şiddet’i önleyin' diyorum.." ifadesini kullandı. 

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