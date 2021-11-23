Yeni Akit yazarından Şener, Babacan ve Davutoğlu'na: Kendilerini dev aynasında gören, megalomanlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, AKP kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na “Kendilerini dev aynasında gören, megalomanlar” dedi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti’nin, “Enflasyonu 34 yıl sonra 2004’te tek haneye indirdik. İstikrarlı bir para politikası ve bağımsız bir Merkez Bankası ile yaptık bunu. Paradan 2005 başı itibariyle 6 sıfır attık” açıklamasını eleştiren Karahasanoğlu’nun yazısını ilgili bölümü şöyle: “AK Parti, yıllardır ülkede kangren haline gelmiş enflasyonu tek haneli oranlara indirmiş..

O tarihte Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunan kişi, şimdi çıkmış, AK Parti’ye laf çakmak için..

‘Enflasyonu ben düşürdüm’ diyor..

He, he..

Sandıkta oyu da aslında Erdoğan değil, sen aldın.. Senin sayende Erdoğan, seçim kazandı..

Bunlar aynen, Abdüllatif Şener örneğindeki gibi..

Ali Babacan örneğindeki, Ahmet Davutoğlu örneğindeki gibi..

Kendilerini dev aynasında gören, megalomanlar.

Bu megalomanlara baktıkça..

Türkiye’nin ne büyük badireleri atlattığını daha iyi anlıyoruz.

En basit “Faiz kadar enflasyon garantidir” kuralını bile bilmeyen..

“Enflasyon inse bile, bazı durumlarda faizin inmeyebileceği” gerçeğinden habersiz adamlar..

Bu ülkede Merkez Bankası Başkanlığı yapmış..

Yazık, hem de çok yazık!”

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