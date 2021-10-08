Yeni Akit yazarından iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerine: 5 günlük hakkınızın 2 gününü kullandınız, işten atılmaya ramak mı kaldı?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için iş bırakan aile hekimlerini eleştirdi.

İki ay önce iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin dün de iş bıraktıklarını hatırlatan Karahasanoğlu, “İki ayda iki iş günü görevlerinin başında değiller. Ama söylemlerine baktığınızda, dedikleri şu: ‘5 gün işe gelmediğimizde, iş akdimiz feshediliyor, bu kabul edilemez bir şey!’ Ben de soruyorum. Hemen hepiniz, zaten 5 günlük hakkınızın 2 gününü kullandınız. Atılmaya ramak mı kaldı?” diye sordu. “Artık bir yılda bir aile hekimine, kaç nöbet gelirse… Onun 5’inde birden işine mazeretsiz gelmezse… Ondan sonra iş akdi feshedilecek… Ancak, yanlış anlamayın… Yargı yolu da açık” diyen Karahasanoğlu, şöyle devam etti: "Yargıya gidip, zararlarını bile tazmin edebileceğin bir hakkın, var. Buna rağmen 'Bu ceza olmasın' diyorlar. İsterseniz, sadece 5 gün mazeretsiz nöbete gelmeyenlerin iş akdinin feshi cezasını değil. Kanunlardaki tüm cezaları iptal edelim. Suç ve ceza diye bir şey olmasın. İster misiniz? Tabii bu işin sonunda, gittiğiniz mahkemede hakimin mazeretsiz işe gelmemesi. Çocuğunuzu gönderdiğiniz okulda, öğretmenin mazeretsiz gelmemesi. Vesair örneklerle ve bunlara verilmeyen cezalarla karşılaşmayı da öngörmeniz gerekecek.”

Karahasanoğlu, yazısının devamında 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yönetmeliği savundu.

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