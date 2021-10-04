Yeni Akit yazarından İhale Kanunu'nun 186 kez değişmesini eleştiren eski AYM Başkanı Kılıç'a: Yine 'Beni niye önemli makamlara getirmiyorsunuz' derdini gizleyerek, 'Ne ahlak kaldı ne hukuk!’ diyecek

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, hükûmetin yeni “Kamu İhale Yasası” teklifini değerlendirdiği bugünkü yazısında, kanun 186’ncı kez değiştiğinde “Ne ahlak kaldı ne hukuk!” diyen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a “Yine halkın huzuruna çıkıp, ‘Beni niye önemli makamlara getirmiyorsunuz’ derdini gizleyerek, ‘Ne ahlak kaldı ne hukuk! İhale Kanunu 187 kez değişti!’ diyecek” dedi.

İhale Kanunu 186. Kez değiştiğinde eski Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç’ın “Ne ahlak kaldı ne hukuk! İhale Kanunu 186 kez değişti!” dediğini hatırlatan Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “Haşim Kılıç için yıllarca ‘Evinde televizyon bile yoktur. Böyle gerici bir adamdır’ hakaretleri yapan solcular, bu cümleden pek bir memnun kalmışlar, gazetelerinin manşetlerine taşımışlardı.Televizyon ekranlarında, bu sözler tekrar tekrar konuşuluyor, AK Parti’ye vuruldukça vuruluyordu. Nitekim. O Nisan ayından sonrasında, 24 Haziran 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Ekrem İmamoğlu, 800 bin oy fark atarak oturdu ise… Belki tek başına sebep değildir ama… Onunla birlikte belki 10-15 kişinin daha benzer açıklamalarını birlikte değerlendirmemiz gerekir ama... Sonuçta, CHP’li adayın seçim kazanmasının müsebbiplerinden birisi de, muhafazakar kesimin, eski yıllarda başörtü yasağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına muhalif kalması sebebi ile büyük saygı duyduğu Haşim Kılıç’ın o sözleridir” diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinde Kılıç, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sorumlu olduğunu yazan Karahasanoğlu “Başlangıçta Haşim Kılıç’ın ağzından verdiysem de... Aslında hepsinin ortak söylemidir, 'İhale Kanunu 186 defa değişti. Yandaşlarına ihale kazandırmak için bu değişiklikler yapıldı' söylemi” diye yazdı.

Sona gelinen Kamu İhale Yasası değişikliği ilgili detayları aktaran Karahasanoğlu, "Korkarım, Haşim Kılıç yine halkın huzuruna çıkıp, 'Beni niye önemli makamlara getirmiyorsunuz' derdini gizleyerek, 'Ne ahlak kaldı ne hukuk! İhale Kanunu 187 kez değişti!' diyecek” dedi.

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