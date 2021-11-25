Yeni Akit yazarından "geçinemiyoruz" eylemcilerine tehdit: Cezaevinde bir değil, yüz Osman Kavala olur

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından kur artışlarının ekonomik etkilerini “Geçinemiyoruz” diyerek protesto edenlere Gezi Parkı eylemlerini hatırlatıp 1487 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala üzerinden tehdit etti. Karahasanoğlu, “Gezi isyancılarının başına gelenlerin 1000 katı başına gelir. Cezaevinde bir değil, yüz Osman Kavala olur” dedi.

“2013’te gençleri sokaklara çağıran, onlarla birlikte alanlarda taşkınlıkların yapılmasına cesaret vermek için, etrafındakilerle boy gösteren Osman Kavala’lar. Vakıf çatısı altında düzenledikleri toplantılarla, sokak hareketlerinin arka planını dizayn etmeye çalışan Osman Kavala’lar.. Şimdi hâkim önünde hesap veriyorlar” diyen Karahasanoğlu, iş insanın Gezi Parkı protestolarından 6 yıl sonra gözaltına alındığını yazdı.

“Geçinemiyoruz” protestolarını Gezi Parkı eylemlerine benzeten Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

Dolar kurundaki oynaklık sonrasında tekrarlanmaya çalışılıyor.

Tayyip Erdoğan’ın, Gezi isyanında, 28 Şubat’a da gönderme yaparak sarf ettiği ‘Tencere tava. Hep aynı hava’ sözleri, şimdi tekrar sahnelenmek isteniyor…

Bize de, geçmişte yaşananları hatırlatmak düşüyor…

Gezi isyanının benzerine soyunmayın..

Dış güçlerin sahneye koyduğu dolar operasyonunun içerideki uzantısını kurgulayarak, meşru hükümeti sokakta devirmeye kalkışmayın..

Ben şimdiden hatırlatayım..

Devleti yönetenler, hukuk devleti dışına tabii ki çıkılmaz..

Ama..

‘Gezi isyanına karışanların başına bir şey gelmedi ki’ diye düşünüyorsanız..

‘15 Temmuz darbecilerinin bir kısmı çıktı bile.. 15 Temmuz darbecilerinin diğerlerini de, ‘Rütbesizdi, askeri öğrenciydi’ bahaneleri ile, CHP+İP ittifakı aklama sözü çoktan verdi’ diye cesaretleniyorsanız..

Ben hatırlatayım..

Gezi isyancılarının başına gelenlerin 1000 katı..

15 Temmuz darbe girişimine başvuranların başına gelenlerin 10 katı, şimdi dolar üzerinden operasyon çekmek isteyenlerin başına gelir..

Yaptığınız her illegal eylemin hesabı sorulur.

Mahkemelerde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala yargılanır..

Cezaevinde bir Osman Kavala değil..

Yüz Osman Kavala olur…”

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