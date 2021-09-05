Yeni Akit yazarı Dilipak'tan Erdoğan'ın kitabı hakkında yorum: Yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler?

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın çıkacak, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı hakkında, "Bu kitapta yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler" yorumunu yaptı.

Dilipak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kitapta yazılanlar yola çıkarkenki fikirler, peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor. "Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl." "Ah Sakarya.." ifadesini kullandı.

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