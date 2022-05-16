Yeni Akit yazarından AKP'ye "siyasi yasak" uyarısı: Umarım yargısal, siyasal hatalarımızın bedelini rövanş olarak ödemeyiz

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, CHP ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında 2023 seçimlerine ilişkin AKP’ye uyarıda bulundu. Düşünce suçlularına yönelik kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini yazan Şanlıdağ, 25 sene önce Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle, hapis ve siyaset yasağı aldığını hatırlatarak, “Geçmişe şöyle bir bakıyorum da, ülkelerin kaderini çok zaman siyasi yasaklı liderler belirliyor. Biraz empati yapmanın her iki tarafa da iyi geleceğini düşünüyorum. Umarım yargısal, siyasal hatalarımızın bedelini rövanş olarak ödemeyiz” uyarısında bulundu.

Şanlıdağ’ın “Anadolu çarıklısı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir tarafta 'Ya benimle olun ya da önümden çekilin' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, diğer tarafta ise hummalı bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışan İmamoğlu var. Ak Parti’nin çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Pahalılığı önlesin, adaletten ve hukuktan ayrılmasın yeter. Düşünce suçlularına yönelik kararları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Siyasetçinin, gazetecinin, düşünce adamlarının hapse atılmasına tepki gösterenleri de anlayışla karşılamak gerekiyor. Muhalefet, “sopalı seçim” veya “seçime gölge düşürme” kavramlarını dillendirmeye başladı. Aman dikkat! Türkiye’yi 25 yıl öncesine döndürmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Kendiniz de o sularda kulaç atmayın. Bundan tam 25 sene önce Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu şiir nedeniyle, hapis ve siyaset yasağı almıştı. O tarihte Hürriyet’in başlığı “Muhtar bile olamaz...” şeklinde atıldı. Erdoğan’ın düşürüldüğü duruma sevinenlere inat, muhtar bile olamaz dedikleri adam bugün Cumhurbaşkanı. Türkiye, çok garip bir ülke. Geçmişe şöyle bir bakıyorum da, ülkelerin kaderini çok zaman siyasi yasaklı liderler belirliyor. Biraz empati yapmanın her iki tarafa da iyi geleceğini düşünüyorum. Umarım yargısal, siyasal hatalarımızın bedelini rövanş olarak ödemeyiz."

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