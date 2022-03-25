Yeni Akit yazarından AKP’ye: Seçimler, seçim kanunlarıyla değil, seçmenin geçimini sağlayacak ekonomik atılımlarla kazanılır

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz bugünkü “Her seçimi geçim belirler!” başlıklı yazısında el yakan gıda fiyatları ve faturalar nedeniyle kararsız seçmenin arttığını belirterek, AKP'yi uyardı.

Yılmaz, giderek artan ve el yakan gıda fiyatlarının, elektrik, su, doğalgaz vs. faturalarının ve ev kiralarının seçmenin gönlünü hayli incittiğine şahit olduğunu yazdı. Ekonomideki kötü gidişatın kararsız seçmenin artmasına neden olduğunu yazan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Onun için tüm seçimler; ‘seçim kanunlarıyla değil, seçmenin geçimini sağlayacak ekonomik atılımlarla, mazlumların ve mağdurların gönüllerini kazandıracak adil hukuki karar ve uygulamalarla kazanılır!’ gerçeğini asla unutmayalım!

Et, gıda ve faiz mafyasının zulmüyle geçinemeyen milyonlarca mağdurlarla beraber süresiz nafaka, genç evlilik mağdurları, Fetozede ve EYT’li mazlum seçmenlerinde gönüllerini yeniden kazanıp, ‘ahlarını’ duaya çevirmenin tek yolu sadece budur!

Kısaca; ‘gönüller ve seçimler, seçmen kitlesinin maddi ve manevi geçimini teminle kazanılır!’ gerçeğini de asla unutmayalım!"

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