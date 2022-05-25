Yeni Akit yazarından AKP’ye 2023 seçimleri uyarısı: Milletin alım gücü yükseltilmez ve üretici desteklemezse, yaşananların etkisi çok olumsuz olur

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında, milletin hâlâ en güvendiği siyasetçinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, muhalefetin yaşananlara rağmen oylarını arttıramadığını savundu.

Türkiye için 2023 seçimlerinin kritik önemde olduğunu yazan Bedir, “Dünyanın şaşkın bakışları altında yıldızlaşan, üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen güzel ülkemde yolunda gitmeyen bir şeyler var ve sıkıntılar millete iyi anlatılmıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Ekonomik tablo ve sığınmacı tartışmalarının toplumu gerdiğini yazan Bedir şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve zamlar milletin belini bükerken hastalıklı, marazi, beyin özürlü ve saplantılı tipler milletin canını sıkmak, hisleriyle oynamak için sahneye sürülüyor.

AK Parti kulisleri, ‘Tayyip Erdoğan bitti demeden bitmez’ sloganında birleşmiş. Düşünce doğru fakat eylem elzem.

Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi ve “Güçlü Türkiye” gerçeğinin her ferde anlatılması ön şart, AK Partinin içinde olup, yanında olmayan birilerinin dava sancağını yere düşürecek hareketlerinin önüne geçilmesi de son şarttır.

Gerekli önlemler alınmaz, milletin alım gücü yükseltilmez, gıdada oluşturulan tekelin önüne geçilmez ve üretici desteklemezse, yaşananların etkisi çok hem de çok olumsuz olur.

Yıllarca Türkiye’yi bir üs olarak gören ve kullanan Batıya sesini yükselten, Amerika’dan bağımsız hareket ettiğini NATO çıkışıyla tüm dünyaya gösteren Erdoğan’ın milletin gönlündeki yeri sağlam.

Rusya-Ukrayna savaşında ülke menfaatim neyi gerektiriyorsa onu yaparım anlayışıyla tüm dünyada takdir toplayan bir duruş sergileyen Erdoğan’a milletin güveni sınırsız, fakat ekonomide yaşanan problemlerin acilen çözülmesi şart.

Siyasi mühendisliklere karşı, kısa dönemli taktiksel hamleler yerine uzun dönemli stratejik hedeflerle toplumun her kesimini ikna ederek krizlerden çıkış yolları bulan Erdoğan’ın yükünü hafifletecek desteğin alt birimlerden gelmesi şart oğlu şart.

Krizleri ve meydan okumaları pasif önlemlerle yönetmek yerine, karşı meydan okumalarla ve aksiyoner siyasetle etkisizleştiren Erdoğan’a kendi partisinin destek olması gerektiğini düşünüyorum. “