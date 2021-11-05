Yeni Akit yazarı: Zincir marketlere kesilen para cezasını çok yanlış ve tehlikeli buluyorum

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik kestiği 2.7 milyar liralık idari para cezasını “çok yanlış ve tehlikeli” bulduğunu yazdı.

Esnaf, kabzımal ve ucuzluk marketlerinin hayat pahalılığının sebebi gösterilip onlara haksızlık yapıldığını yazan Kara, “Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde faturayı kayıt dışı ekonominin can düşmanı olan zincir marketlere kesmek; iş bilmemenin bir göstergesidir” dedi.

“Türkiye ekonomisine zarar veren tembel ekonomi bürokratlarının tasfiye edilmesi şart olmuştur” diyen Kara, "Çünkü masa başında değil sahada çalışan, serbest piyasa ekonomisinin gereklerini bilen ve ekonomiyi bizzat piyasanın içinden gelerek yöneten bürokratlara ihtiyaç vardır. Eğer serbest piyasa ekonomisini “s” sinden anlamayan ve devletçilikten başka bir şey bilmeyenlere ekonomi teslim edilirse Ak Parti'nin 2023 seçimlerini kazanması zorlaşacaktır” diye yazdı.

Serbest ekonomiyi savunan ve ekonomideki kayıt dışılığın önemine değinen Kara,” zincir marketlere ceza kesip yıpratmak çok büyük yanlıştır” dedi.

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