Yeni Akit yazarı: Zamlar enflasyonla izah edilemez; muhalefet, terör örgütleri ve mafya devlete ve millete karşı savaş açmış gibi

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, son dönemde her türlü ihtiyaca garip zamların yapıldığını bunun enflasyon veya benzeri gerekçelerle izah edilemeyeceğini belirterek “Sanki muhalefet kanadının her türlüsü, terör örgütleri ve mafyanın her çeşidi, fahiş fiyatlar konusunda ittifak ederek, devlete ve millete karşı savaş açmış gibiler” dedi.

Günlerdir market fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının konuşulduğunu yazan Öztürk, “Düne kadar haram bildiğimiz şeyler helal olmaya, helal dediğimiz şeyler de haram haline gelmiş durumda” diye yazdı.

Fahiş fiyatların çok büyük ekseriyetinin tamamen haksız kazanç hırs ve tamahından kaynaklandığını yazan Öztürk şöyle devam etti: Bu hakikati de yine herkes çok iyi bilmektedir. Bilmem kaç milyonluk İstanbul’dan tutun da 1000 nüfuslu beldelere kadar acayip ve garip fiyat uygulamaları var.

Bu hal, enflasyon veya benzeri gerekçelerle izah edilemez. Sanki muhalefet kanadının her türlüsü, terör örgütleri ve mafyanın her çeşidi, fahiş fiyatlar konusunda ittifak ederek, devlete ve millete karşı savaş açmış gibiler.

Harama tapılan bir devirde yaşıyoruz. Sadece yiyecek, içecek, giyecek yahut ev eşyaları üzerinden bakmayalım meseleye. Her türden ihtiyaçta garip zamlar var.

Bu işin bir senaryo eşliğinde yürüdüğü ve yürütüldüğü o kadar aşikâr ki, devletimizin ilgili kurumlarının yetkilileri niye çıkıp da açık açık kimlerin nasıl bir örgütlenme ile halka ve devlete karşı böyle bir ihanete başvurduklarını anlatmıyor?

Sanıyorum hükümetin fahiş fiyatlarla ilgili kamuoyuna deklare edeceği önemli bildikleri olmalıdır. Daha fazla gecikmeden olup bitenleri kamuoyuna açıklasalar iyi olur."

Yazının tamamını okumak için tıklayın