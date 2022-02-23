Yeni Akit yazarı: Yuvarlak masa mesaisi ve alınan kararlar, verilen mesajlar 28 Şubat’ta yaşananların devamı niteliğinde değil mi?”

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, 28 Şubat sürecini değerlendirdiği bugünkü yazısında “İrtica yaygarasıyla oluşturulan algı ile toplumun yapılan firavuni zulme odaklandırılması, laiklik maskesi takan soyguncuların, ülkeyi talan etme girişimiydi. Bu süreçte küresel sistem İslam’la savaşırken, Türkiye’deki sivil ve askeri oligarşi, irtica dediği İslam’ı Türkiye’nin bir numaralı güvenlik tehdidi olarak konumlandırıyordu” diye yazdı.

Bugün de oynanan oyunların kurulan tezgâhların aynı fakat kullanılan piyon ve figüranların farklılaştığını yazan Bedir şöyle devam etti:

"Dün askeri mutfakta pişirilen yemeği ‘emredersiniz’düsturuyla birlik ve beraberlik ruhu içinde servise sunanlar bugün Biden’ın zırvalarını emir telakki edip hazır ola geçmiyor mu?

Dün iktidarın ellerinden gittiğini fark eden 'Beyaz Türk'lerin telaşlı bir toparlanma ve kuralları zorlama, hatta bozma gayreti söz konusuydu. Bugün Erdoğan gitsin de sonrası ne olursa olsun diyebilen altı benzemez aynı gayreti göstermiyor mu?

Dün iktidarlar, istikballer, itibarlar ve psikolojiler idam edildi. Bugün kanatılan yüreklere duyarsız, ülkenin ve toplumun idamı için siyasetin bütün kirli renkleri milletin geleceğini karartmak için birleşmedi mi?

Altılı Dalton Kardeşlerin yuvarlak masa mesaisi ve alınan kararlar, verilen mesajlar 28 Şubat’ta yaşananların devamı niteliğinde değil mi?”

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