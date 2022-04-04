Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Vatandaşın alım gücü geçen seneyle kıyaslandığında düştü, fahiş fiyatları halletmek gerekiyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, "Vatandaşın alım gücü geçen seneyle kıyaslandığında düştü, fahiş fiyatları halletmek gerekiyor" yorumunu yaptı.

Yakışıklı yazısında, "Vatandaşın alım gücü geçen seneyle kıyaslandığında düştü. 340 dolara tekabül eden asgari ücret şimdilerde 290 dolara denk düşüyor. 50 dolarlık fark var; zamanla kapanabilir ve eski alım gücüne ulaşılabilir. Ancak fahiş fiyatları halletmek gerekiyor. Bunun için “denetimleri artırmak” şart! Serbest piyasa demek “önüne gelenin fiyat artırdığı sistem” olmasa gerek! KDV indirimlerinin kısa vadede vatandaşları “heyecanlandırmadığını” söylemem gerekiyor." ifadesini kullandı.