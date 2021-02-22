Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Cumhur İttifakı'nda HDP konusunda ortaklık bozucu görüş ayrılığı çıkmayacak, iş o noktaya en başından beri hiç gelmedi

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, "Devlet Bahçeli, 'HDP kapatılsın' derken, Ak Partili yetkililer 'Cezalar artırılsın ve etkin hale getirilsin' diyor. Buradan bir ortaklık bozucu görüş ayrılığı çıkmayacak. Zaten iş o noktaya en başından beri hiç gelmedi." düşüncesini dile getirdi.

Yakışıklı yazısında, "Şu ana kadar Ankara’da herhangi bir 'HDP’ye yaptırım yahut kapatma' girişimi olmadı. Mevzu henüz tartışma ve istişare boyutunda devam ediyor. HDP kapatılsa bile yeni parti kurulur, her şey yine başa döner, bu sebeple kapatma yerine caydırıcı önlemler alınmalı” diyenler olduğu gibi; “HDP kapatılsın, aynı zamanda caydırıcı önlemler getirilerek yeni parti kurulsa bile terörün hareket alanı kısıtlansın” diyenlerin sayısı da hayli fazla! CHP ve İyi Parti kulisleri kesinlikle HDP’nin bu şekilde muhafazasından yana!" ifadesini kullandı.