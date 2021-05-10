Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Akşener, ittifakı bozmaz ama CHP'den kaynaklı büyük rahatsızlık içinde

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener halihazırdaki ittifakı bozmaz, böyle bir sürpriz beklememek lazım; ancak büyük rahatsızlık içinde ve bu rahatsızlık HDP’den değil CHP’den kaynaklanıyor! Tüm muhalefet kulisleri bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı adayları belli değil ve bunu tamamen Kılıçdaroğlu’nun istişare süreçlerine bırakmak istemiyor" dedi.

Yakşıklı, "Millet İttifakı açısından 'en rahat' parti CHP, en 'eli mahkûm' parti HDP, en 'sürprizli parti' ise İyi Parti; diğer partiler 'aparat' niyetine! Bu sebeple Deva ve Gelecek Partileri Akşener’in çağrısına 'Henüz erken' dedi. Kendilerine duydukları güven sıfır!" yorumunu yaptı.

Yakışıklı, "Akşener’in; 'Deva ve Gelecek Partileri ittifak içinde olabilir' demesinin nedeni 'erken adım' atarak İyi Parti’nin 'cazibe ve denklem merkezi' olmasını istemesidir. Yoksa bu partilerin zaten Cumhur İttifakı’na katılması mümkün görülmüyor. AK Parti ve MHP de bu partileri 'mevcut halleriyle' ittifaka dahil etmezler. Devlet Bahçeli’nin 'ince ve çok dokundurmalı' sözlerini duyar gibiyim. Sayın Bahçeli seriye bağladığı zaman hakikaten okunası metinlere imza atıyor" ifadelerini kullandı.

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