Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Tarkan kim oluyor ki onu eleştireyim, toplum için ne yapmış ki onu yazayım!

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Tarkan’ın “Geççek” şarkısının yayınlanmasının ardından Twitter’daki “Pensilvanya’dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!” paylaşımıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Paylaşımının Tarkan ile ilgili olmadığını öne süren Yakışıklı “Tarkan kim oluyor ki onu eleştireyim, toplum için ne yapmış ki onu yazayım!” dedi.

Paylaşımına eleştiride bulunanlar için “fonlanmış zavallılar” ifadesini kullanan Yakışıklı şöyle devam etti: “Hedef saptırdılar, son dönem planlarını kendi kendilerine deşifre ettiler. Bu sözü 'Tarkan' isimli sözde sanatçı için yazdığımı bile söyleyenler oldu. Oysa elimde belge olmadan konuşmam. Elimde belge olursa da bunu sosyal medyadan açıklamak yerine Yeni Akit Gazetesi’nin yöneticilerine ulaştırırım. Onlar belgeye bakarlar ve haber değeri görürlerse ona göre değerlendirip kamuoyuna duyururlar.”

“Tarkan kim oluyor ki onu eleştireyim, toplum için ne yapmış ki onu yazayım!” diyen Yakışıklı, şöyle devam etti: “Tarkan isimli sözde sanatçıyı sevmem, şarkılarını dinlemem, şarkı sözlerini kimin yazdığını da bilmem! Eğer onun için söyleyecek olsaydım hiç çekinmeden ve adını vere vere yazardım!

Şimdi birileri; ‘Bak tornistan yaptı, geri adım attı’ diye saçmalayacaktır. Allah kendinden başkasına karşı yüreğimize korku vermesin! Hak ve hakikat bildiğimiz yolda geri adım atmayız. Yeter ki doğruyu söyleyelim, gerisi Allah’ın takdiri!

Mesele Tarkan meselesi değil! İsterseniz onu da konuşuruz, fakat ben burada onu yazmak için sanatsal bir değer görmüyorum. Gördüğüm bir şey varsa CHP ve İyi Partili siyasetçilerin çok kötü bir şarkıdan medet umacak pozisyona düştükleridir!”

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