Yeni Akit yazarı: Suriyeliler meselesini direkt Şam yönetimiyle halletmeye çalışsak ne kaybederiz?

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Bu bir vicdan meselesidir” denilerek Türkiye’ye kabul edilen Suriyeliler ve diğer göçmenlerin AKP’nin başını ağrıtacağını yazdı. Muhalefetin ve özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın köpürtmesiyle sığınmacı meselesinin sürekli gündemde tutulduğunu yazan Şanlıdağ, “Suriyelileri göndermeyeceğiz” diyen iktidarın bu konuda söylem değişikliğine gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sığınmacılara yönelik köklü ve adil bir çözümün kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Şanlıdağ şöyle devam etti:

Ankara, göçmenler konusunda Esad’sız bir formül üzerinden yürümeyi tercih ediyor. Güvenli bölgede oluşturulan briket evlerde yaşam, sizce uzun soluklu bir yaşamı garanti kılar mı? Esad, yönetimden uzaklaştırılmadan mülteci konusunun çözümü mümkün değildir. Acaba diyorum; Esad’ın ipini tutanlarla el sıkışacağımıza, bu meseleyi direkt Şam yönetimiyle halletmeye çalışsak ne kaybederiz? Benimkisi bir temenni ve konuya köklü bir çözüm bulabilmek için bir kaygı... Biliyorum bu alternatif çok zor bir yol. Esad gibi katil bir adama güvenilmez diyebilirsiniz. Putin, Biden ve diğerleri sanki çok mu masum? Neden Türkiye-Suriye ilişkileri Rusya üzerinden yürüyor? Aslında asıl sorun Rusya gibi duruyor. Tıpkı Kürt sorununda olduğu gibi mülteciler konusunda da ivedi olarak akil, konunun uzmanı olan kişilerden oluşan büyük bir komisyon kurulmalıdır. BM’nin devreye girmesi için çalışma başlatılmalıdır. Bu meseleyi kaşıyan, köpürten ve toplumu birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat verilmemelidir.”

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